بالفيديو: اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت ووقوع إصابات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2021 10:36 صباحًا

اندلع حريق صباح يوم الإثنين، في إحدى وحدات مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت، ما أدى إلى وقوع إصابات وُصفت بالطفيفة.

وقالت شركة البترول الوطنية الكويتية، عبر حسابها على تويتر، إن حريقا ”وقع في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، تتعامل معه حاليا فرق الإطفاء في المصفاة“.

وأكدت الشركة ”وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة في صفوف عمالة المقاول“.

وأضافت أنه ”تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في الموقع، وجميعهم في حالة جيدة، فيما نقل مصابان آخران إلى مستشفى العدان وحالتهما مستقرة“.

وأشارت الشركة إلى أنه ”تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها“.

وأكدت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن ”عمليات المصفاة وعمليات التصدير، لم تتأثر بالحريق، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق“.

ومصفاة الأحمدي هي واحدة من مصفاتين للنفط تمتلكهما شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية، وتزودان البلاد باحتياجاتها من مشتقات النفط كما يتم التصدير منها إلى الخارج.

وخضعت المصفاة مرتين لبرامج توسعة، بني خلالهما 29 وحدة جديدة تتمتع بتقنية متطورة، وزادت قدرة المصفاة الإنتاجية إلى 466 ألف برميل يوميا.

وتتميز منتجات مصفاة ميناء الأحمدي بمحتواها الكبريتي المنخفض.