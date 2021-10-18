مناورة سعودية – أمريكية بحرية مشتركة تستمر 10 أيام

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 أكتوبر 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2021 10:37 صباحًا

أعلنت السعودية عن مناورة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في أسطولها الغربي، تستمر 10أيام، بهدف “ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، أمس الأحد، بأنه “انطلقت مناورة التمرين البحري الثنائي “المدافع الأزرق – 21″ بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الأمريكية في الأسطول الغربي”.

وقالت إن المناورة تستمر 10 أيام، من أجل “تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية”.

وتشمل أيضا “الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر”.

في سياق متصل، أضافت الوكالة السعودية: “انطلقت الأحد في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات مناورات تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021 بمشاركة القوات الجوية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة”.

وأوضحت أن “القوات الجوية السعودية تشارك بمنظومة طائرات (إف 15 إس إي)”.

ولم تقدم “واس” تفاصيل عن الدول المشاركة، أو نوعية الطائرات المشاركة، وعددها أو موعد ختام تلك المناورات، بحسب “واس”.