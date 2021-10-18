تعرف على تطورات فيروس كورونا حول العالم

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محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

كشفت أحدث الإحصائيات عن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 241 مليونا و476 ألفا و174 شخصا، حتى الساعة السابعة من صباح الإثنين، 18 أكتوبر/تشرين الأول، بتوقيت جرينتش.



وارتفع العدد الإجمالي للمتوفين جرّاء الإصابة بكوفيد-19 إلى 4 ملايين و914 ألفا و159 حالة، فيما تعافى 218 مليونا و718 ألفا و840 مريضاً، وفقاً لإحصاءات موقع "وورلد ميترز".

أحدث مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 663 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، الإثنين، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1265047 إصابة، منها 25870 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28280 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1210897 حالة.

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، الإثنين، تسجيل البلاد 1050 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في كوريا إلى 343 ألفا و 445 حالة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2668.

أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، بأن البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد.

وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الآن 96546 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 بعد عدم تسجيل وفيات جديدة.

نيوزيلندا تمدد الإغلاق في أوكلاند

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الإثنين، إن أوكلاند أكبر مدن البلاد ستظل مغلقة لمدة أسبوعين آخرين مع تطلعها للسيطرة على انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.

وأضافت أرديرن في مؤتمر صحفي أنه لن تكون هناك تغييرات في القيود الاجتماعية التي تم وضعها بالفعل منذ أكثر من شهرين في أوكلاند.

عاد آلاف الأطفال إلى المدارس في سيدني، الإثنين، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من التعلم في المنزل بعد أن خففت أكبر مدينة في أستراليا مزيدا من القيود بعد أسبوع واحد فقط من رفع الإغلاق الذي كان مفروضا بسبب كوفيد-19 وسط ارتفاع في مستويات التطعيم.

وأدت زيادة التطعيم بشكل أسرع من المتوقع إلى تقديم موعد رفع المزيد من القيود عدة أيام مع تصدر نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين وهو 80 في المئة في مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عاما.

وكانت السلطات قد تعهدت البدء في تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70 في المئة و80 في المئة و 90 في المئة.

ولن يكون لزاما استخدام الكمامات في المكاتب كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع في المنازل وفي الهواء الطلق في الوقت الذي تستعد فيه سيدني للتعايش مع كوفيد-19 بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا في منتصف يونيو/حزيران.

ويمكن لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال مزيد من الرواد بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين حفلات الزفاف.

سجلت وزارة الصحة المصرية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 وفاة يوم الأحد، مقارنة مع 874 إصابة و42 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 318456 من ضمنهم 268843 حالة تم شفاؤها، و17970 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأحد تسجيل 1993 إصابة جديدة و60 وفاة بكوفيد-19 ، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و757056 إصابة والوفيات إلى 284381.

وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير.