طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق وموعد سقوط الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما سيكون غائماً جزئياً في القسم الشمالي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ولا تغيّر في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً ،ولا تغيّر في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن " طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".