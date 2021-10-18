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طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق وموعد سقوط الامطار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار غداً الثلاثاء واستقرار بدرجات الحرارة لنهاية الأسبوع.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الوسطى والجنوبية من البلاد، فيما سيكون غائماً جزئياً في القسم الشمالي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ولا تغيّر في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً ،ولا تغيّر في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن " طقس يومي الخميس والجمعة المقبلين سيكون صحواً ،ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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