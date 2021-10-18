حريق يلتهم مصفى نفطي في الكويت (فيديو)

ونشرت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت أنه لم تقع إصابات.

وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.