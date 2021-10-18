حادث مأساوي.. مقتل ثلاثة أشخاص بتحطم مروحية جنوبي ألمانيا (فيديو)

ووقع حادث التحطم وسط منطقة غابات قرب بلدة بوخن الصغيرة بعد ظهر يوم الأحد، وخلف الحادث حطاما تناثر على مسافة عدة مئات من الأمتار.

وذكرت شرطة مدينة هايلبرون القريبة من مكان الحادث أن المروحية من طراز "روبنسن آر44"، ولم يتم حتى الآن تحديد سبب تحطمها.



وأكدت أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، لكنها لم تقدم بعد أي معلومات بشأن الضحايا أو موقع انطلاق المروحية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.



وسجلت العام الماضي أربع حوادث لطائرات هليكوبتر في الطيران المدني في ألمانيا، لم يسفر أي منها عن إصابات خطيرة أو وفيات.