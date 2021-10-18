برلمان مصر يهنئ الإمارات بعضوية "حقوق الإنسان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أن فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعد إنجازًا للعرب.



وتقدم وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب أحمد فؤاد أباظة، في بيان، بالتهنئة لدولة الإمارات قيادةً وشعبًا لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الفترة من 2022 إلى 2024.

وأكد وكيل أول لجنة الشؤون العربية أن هذا الفوز هو بمثابة "إنجاز كبير يضاف لسجل دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وأشار أباظة إلى أن "فوز الإمارات يعكس اهتمامها الكبير بمجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، موجهًا التهنئة لقيادة الإمارات، معربًا عن ثقته التامة في قدرة الإمارات في أداء هذه المهمة لما فيه صالح جميع الدول العربية والعالم كله.

وفي وقت سابق، هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، دولة الإمارات لفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2022-2024.

واعتبر العسومي، في بيان صدر الخميس الماضي، أن هذا الفوز المستحق يعد إنجازا جديداً يضاف لسجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان التي حققتها على كافة المستويات عربياً وإقليمياً ودولياً.

كما أكد العسومي أن فوز الإمارات يأتي تتويجاً لإنجازاتها المتميزة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

والخميس الماضي، أجرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك انتخابات لشغل 18 مقعدا في المجلس المؤلف من 47 عضوا لمدة ثلاث سنوات.

وتم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتصويت 180 عضوا لصالحها من أصل 190 صوتا، في خطوة تعبر عن عمق الاحترام الدولي الذي تحظى به ودورها البارز في دعم حقوق الإنسان.

ومجلس حقوق الإنسان؛ هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع وحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.