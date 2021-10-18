تسجيل 130 وفاة و5738 إصابة جديدة بكورونا بالبرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية امس عن تسجيل 130 وفاة و5738 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 603282، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 21 مليونا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.