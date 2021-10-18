المملكة السعودية تدعو مواطنيها مجددا لعدم السفر إلى لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دعت السعودية، الأحد، مواطنيها مجددا بعدم السفر إلى لبنان والبعد عن التجمعات هناك "لخطورتها على الأمن وسلامة".



وقالت الخارجية السعودية، في بيان: "نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية السابق بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان، فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد".

ودعت الوزارة كافة المواطنين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المواطنين".

ولا يزال لبنان مدرجا على قائمة السعودية للدول الممنوع السفر إليها من دون الحصول على إذن مسبق منذ منتصف مايو/أيار الماضي.

والخميس الماضي، شهدت منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت أعمال عنف تخللها استخدام الرصاص والقذائف، إثر تحرك نفذه مناصرون لحركة "أمل" ومليشيات "حزب الله"، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، خلفت 7 قتلى وعشرات الجرحى.