وزراء خارجية أوروبا يبحثون اليوم الإثنين العلاقات مع دول الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في لوكسمبورج، لمناقشة العلاقات مع دول منطقة الخليج العربي.



وقالت هيئة العلاقات الخارجية في بيان، مساء الأحد: "بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإمارات وقطر والسعودية، سيبحث مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منهجه في منطقة الخليج".

وأضافت أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون أيضا "العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وعلى وجه الخصوص سبل التقارب في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي".

كما يبحث المجتمعون الأوضاع في إثيوبيا والتطورات في نيكاراغوا وأفغانستان وتونس وغرب البلقان، وفق البيان.

وفي 2009، دشن الاتحاد الأوروبي مبادرة "الشراكة الشرقية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع ست من دول الاتحاد السوفيتي السابق، هي أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.