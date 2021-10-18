شرطة باريس تكرم ضحايا "مجزرة 1961" الجزائريين.. لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وضع قائد شرطة باريس ديدييه لالمان، لأول مرة، إكليلا من الزهور قرب نهر السين في الذكرى الستين لمذبحة الجزائريين.



وكتبت قيادة شرطة باريس، في تغريدة على "تويتر" الأحد: "لأول مرة، يضع رئيس شرطة باريس إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى قتلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، قرب جسر سان ميشيل وسط العاصمة".

ولم يلق "لالمان" كلمة واكتفى بالحضور إلى المكان لبضع دقائق وضع خلالها إكليل زهور قرب جسر سان ميشيل بحضور بعض الصحفيين وعناصر الشرطة.

وتم تشغيل معزوفة موسيقية لتكريم الضحايا، ثم وقف الحضور دقيقة صمت "تكريما لذكرى ضحايا المجزرة"، بحسب الشرطة.

وفي وقت سابق، خرجت مسيرة في العاصمة الفرنسية إحياء للذكرى الـ60 للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة في باريس بحق محتجين جزائريين، خلال العام الأخير من حرب استقلال بلادهم.

ونظمت المسيرة جماعات حقوق الإنسان وجماعات مناهضة للعنصرية والجمعيات الجزائرية في فرنسا، حسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".

وتأتي المسيرة بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى قتل المتظاهرين الجزائريين، بأن "الجرائم" التي ارتكبت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 1961، التي تسترت السلطات عليها لعقود، كانت "لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".