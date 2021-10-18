شاهد.. مقتل 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.



وشهدت ولاية كيرالا في جنوب غربي الهند هطولا لأمطار غزيرة في العديد من مناطق الولاية، مما أسفر عن الفيضانات.

وتوجهت حكومة الولاية إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة.

وخلال أول امس السبت بلغ مستوى مياه الأمطار في منطقة كوتايام بولاية كيرالا 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية. وتم إجلاء ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة، وفق "روسيا اليوم".