حدث ليلاً| تفاصيل إيقاف ترقيات الموظفين.. وموعد إطلاق تطبيق إلكتروني لمتلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي، والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 633 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268843 حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متحدث الوزراء: 3 طرق أمام الموظف لإثبات تلقيه لقاح فيروس كورونا

قال نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن لجنة أزمة فيروس كورونا اتخذت قرارًا بإلزام العاملين في الجهاز الإداري للدولة بتلقي اللقاح بحد أقصى الخامس عشر من نوفمبر القادم، وكذا المواطنين الذين لن يسمح لهم بدخول المقرات الحكومية إعتباراً من أول ديسمبر حتى تلقي اللقاح.

للتفاصيل.. اضغط هنا

​​​عضو بـ"الشيوخ" يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة: "تحجيم للمستثمرين"

دم النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بأول اقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن مناقشة جدوى تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

عباس يطالب واشنطن بتحويل أقوالها إلى أفعال بشأن الملف الفلسطيني

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، الإدارة الأمريكية بتحويل أقوالها إلى أفعال بشأن الملف الفلسطيني، محذرا من أن الوضع على الأرض "فعليا أصبح غير محتمل".

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأوقاف: تنفيذ قرار فتح دورات المياه في المساجد الأربعاء القادم

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن الوزارة تلقت مطالبات عدة من جموع الشعب لفتح دورات المياه الملحقة بالمساجد وعودة الأمور لطبيعتها فيها، منوهًا إلى أن المساجد توقفت للمرة الأولى شهر مارس لعام 2020.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"التعليم" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المبتكر الصغير على مستوى الجمهورية

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، فعاليات التصفية القمية لمسابقة "المبتكر الصغير" لجميع المراحل على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020/2021، والتي أقيمت بالفيديو كونفرانس تحت شعار "الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي".

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: غدا اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة بمخالفات اتحاد الكرة

قال محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن التعيينات تتم بالمجاملات داخل اتحاد الكرة وإن هناك إهدار مال عام بالاتحاد يتجاوز 20 مليون جنيه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محافظ الشرقية يكشف تفاصيل إحالة 249 طبيبًا وموظفًا بمستشفى بلبيس للتحقيق

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه أثناء مروره المفاجئ اليوم بمستشفى بلبيس المركزي أحال 249 موظفًا ما بين أطباء وصيادلة وفني معامل وإداريين للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مستشار الحكومة: قرار إيقاف الترقيات يوفر للدولة 25% من ميزانية الستة أشهر القادمة

عقب المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الاداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، أن العالم أنه القرار المتٌخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة التي نمر بها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

متحدث الحكومة يكشف موعد إطلاق تطبيق إلكتروني لإثبات متلقي لقاح كورونا

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجهات الأمنية على بوابات المقرات الحكومية حيث من ستطلع على إثبات الموظف الحاصل على لقاح كورونا.

للتفاصيل.. اضغط هنا