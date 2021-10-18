كورونا في 24 ساعة| قرارات حكومية صارمة بشأن غير المطعمين.. و3 طرق لإثبات تلقي اللقاح



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 633 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 268843 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

كورونا بالدول العربية: انخفاض واضح في عدد الإصابات والكويت تسجل حالة وفاة واحدة

الأوقاف: تنفيذ قرار فتح دورات المياه في المساجد الأربعاء القادم

استشاري أمراض جرثومية: لم يتم التوصل حتى الآن إلى مصدر فيروس كورونا

متحدث الحكومة يكشف موعد إطلاق تطبيق إلكتروني لإثبات متلقي لقاح كورونا

متحدث الوزراء: 3 طرق أمام الموظف لإثبات تلقيه لقاح فيروس كورونا

نادر سعد: الوضع الوبائي في المحافظات يتحسن مع زيادة إقبال المواطنين على تلقي اللقاح

نادر سعد: الوضع الوبائي في مصر أفضل من الموجات السابقة والحذر مازال مطلوبا

قرارات جديدة من إيبارشية المنيا بشأن "كورونا".. ودير السريان يغلق أبوابه أمام الزائرين

نادر سعد: لن يسمح للطلاب بدخول الجامعة دون تلقي اللقاح اعتبارا من أول نوفمبر

متحدث مجلس الوزراء: اعتبارا من 1 ديسمبر ربط تقديم الخدمات الحكومية بشهادة لقاح كورونا

وزيرة الصحة: مراكز لتلقي اللقاح أمام المساجد والكنائس أيام الجمعة والأحد

وزير التعليم العالي: تقديم 1.2 مليون جرعة من لقاح كورونا لطلاب الجامعات

الوزراء: عدم السماح لأي مواطن لم يتلق لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية من 1 ديسمبر

الوزراء: عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين أماكن العمل بعد 15 نوفمبر