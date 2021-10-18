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شاهد.. مقتل 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند

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محمد الفلاح - الإثنين 18 أكتوبر 2021

أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم، ولا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين جراء فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب غربي الهند.

 

وشهدت ولاية كيرالا في جنوب غربي الهند هطولا لأمطار غزيرة في العديد من مناطق الولاية، مما أسفر عن الفيضانات.

 

وتوجهت حكومة الولاية إلى الجيش والقوات الجوية والبحرية بطلب المساعدة في عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات لسكان المناطق المنكوبة.

 

وخلال أول امس السبت بلغ مستوى مياه الأمطار في منطقة كوتايام بولاية كيرالا 30 سم، مما أسفر عن انهيارات ترابية. وتم إجلاء ما لا يقل عن 5 آلاف عائلة، وفق "روسيا اليوم".

مقتل 10 أشخاص وفقدان 18 آخرين جراء فيضانات في الهند.. فيديوhttps://t.co/CtBSiT1ChI#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/EqoI7etQsY— صحيفة البيان (@AlBayanNews)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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