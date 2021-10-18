مقتل ضابط بالحرس الثوري في هجوم شنه مسلحون على ثكنة عسكرية وسط إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل ضابط بمليشيا "الحرس الثوري" الإيرانية في هجوم شنه مسلحون على ثكنة عسكرية وسط البلاد.



ووفق وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري، فإن "الضابط في قوات فيلق روح الله التابع للحرس الثوري والذي يتمركز بمحافظة مركزي وسط إيران، مهدي مكرمي، توفي مساء الأحد خلال اشتباكات مسلحة مع مجموعة كانت تريد مهاجمة ثكنة عسكرية للحرس الثوري بمدينة خمين".

ووصف بيان لقوات "فيلق روح الله" المهاجمين بأنهم "مجموعة من اللصوص المسلحين الذين اقتربوا من ثكنة عسكرية صباح الأحد وبعدما اندلاع اشتباكات مسلحة أصيب الضابط مهدي مكرمي بجروح خطيرة".

وأضاف البيان: "توفي مساء الأحد متأثراً بإصابته الخطيرة"، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيقاً بالحادث لتعقب المسلحين المهاجمين واعتقالهم.