محمد الفلاح - وزراء خارجية أوروبا يبحثون الإثنين العلاقات مع دول الخليج

الإثنين 18 أكتوبر 2021

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، في لوكسمبورج، لمناقشة العلاقات مع دول منطقة الخليج العربي.



وقالت هيئة العلاقات الخارجية في بيان، مساء الأحد: "بعد الزيارة التي قام بها مؤخرا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، إلى الإمارات وقطر والسعودية، سيبحث مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي منهجه في منطقة الخليج".

وأضافت أن وزراء خارجية دول التكتل سيناقشون أيضا العلاقات مع دول الشراكة الشرقية وعلى وجه الخصوص سبل التقارب في الاتجاهين الاقتصادي والسياسي.

كما يبحث المجتمعون الأوضاع في إثيوبيا والتطورات في نيكاراجوا وأفغانستان وتونس وغرب البلقان، وفق البيان.

وفي 2009، دشن الاتحاد الأوروبي مبادرة "الشراكة الشرقية" التي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع ست من دول الاتحاد السوفيتي السابق، هي أرمينيا وأذربيجان وروسيا البيضاء وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا.