محمد الفلاح - واشنطن: استهداف الحوثيين للمدنيين يعرض مرتكبيه للمساءلة

الإثنين 18 أكتوبر 2021

أدان المبعوث الأمريكي لليمن، الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات.



وكان الوسيط الأمريكي تيم ليندركينج يتحدث لرئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.

وجدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، دعم بلاده لعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وإجراءاتها الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين، وكذا الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وشدد ليندركينج على ضرورة توقف مليشيات الحوثي عن هجومها العسكري على محافظة مأرب، والذي قال أنه يتعارض مع جهود إحلال السلام.

كما ندد في الاستهداف الحوثي المتعمد للمدنيين في محافظة مأرب قائلا إن ذلك يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة.

في الصدد، أطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، المبعوث الأمريكي الخاص الى اليمن مستجدات التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في العبدية بمأرب، وما يمثله ذلك من تهديد لعملية السلام ونسف الجهود الأممية والدولية المبذولة من اجل الحل السياسي.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية أن هذا التصعيد مؤشر على إصرار مليشيات الحوثي في رفض كل توجهات السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية، تنفيذا لأجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة.

ونوه عبدالملك، بالجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ومواقفه الواضحة تجاه الدور الإيراني التخريبي في دعم مليشيات الحوثي ووقوفها خلف رفض أي حلول سياسية وعرقلة الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام.

وأعرب عن تثمينه دور تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا واستكمال استعادة الدولة.

كما أعرب عن تطلعه للحصول على دعم دولي عاجل لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، وتنفيذ الإصلاحات في الجوانب المختلفة بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم.