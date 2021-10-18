شكرا لقرائتكم خبر عن بيلاروسيا تأمر السفير الفرنسي بالمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن السفارة الفرنسية في مينسك اليوم الأحد أن حكومة روسيا البيضاء أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة وأنه غادر البلاد بالفعل.

ولم تذكر الوكالة سبب طرد السفير نيكولا دو بويان دو لاكوست. وذكرت وسائل إعلام في روسيا البيضاء أن مينسك استدعت سفيرها إيجور فيسينكو من باريس.

كانت السفارة قد ذكرت على موقعها الالكتروني أن لاكوست استضاف يوم الأربعاء ممثلين لمنظمة جوفوري برافدو (أعلن الحقيقة) وهي منظمة غير حكومية حظرتها السلطات مؤخرا.