شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1.5 طن كوكايين على قارب قبالة سواحل الإكوادور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشرطة في الإكوادور عبر تغريدة على تويتر أمس الأحد، إنها تمكنت من ضبط أكثر من 5ر1 طن كوكايين على قارب قبالة ساحل البلاد.

وذكر المسؤولون أن الكوكايين كان مخبأ على متن القارب. كما اعتقلت الشرطة 16 مشتبها بهم خلال العملية التي جرى تنفيذها بالقرب من مدينة مانتا الساحلية.

وتستخدم عصابات المخدرات في الغالب المسارات البحرية لتهريب الكوكايين الذي يتم إنتاجه في كولومبيا وبوليفيا وبيرو إلى أمريكا الوسطى قبل نقل الشحنات إلى اليابسة ونقلها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.