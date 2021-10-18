السلطات الإكوادورية تضبط 1.5 طن كوكايين على متن قارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كيتو - (د ب أ):

قالت الشرطة في الإكوادور عبر تغريدة على تويتر يوم الأحد إنها تمكنت من ضبط أكثر من 1.5 طن كوكايين على قارب قبالة ساحل البلاد.

وذكر المسؤولون أن الكوكايين كان مخبأ على متن القارب.

كما اعتقلت الشرطة 16 مشتبها بهم خلال العملية التي جرى تنفيذها بالقرب من مدينة مانتا الساحلية.

وتستخدم عصابات المخدرات في الغالب المسارات البحرية لتهريب الكوكايين الذي يتم إنتاجه في كولومبيا وبوليفيا وبيرو إلى أمريكا الوسطى قبل نقل الشحنات إلى اليابسة ونقلها بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.​