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المجر: المرشح المستقل ماركي زاي يفوز في الانتخابات التمهيدية لمنافسة رئيس الوزراء أوربان

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محمد اسماعيل - القاهرة - بودابست - (د ب أ):

أصبح المرشح المحافظ المستقل بيتر ماركي زاي هو اختيار المعارضة لمنافسة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في الانتخابات البرلمانية لعام 2022، وذلك بعد فرز جميع الأصوات يوم الأحد بعد أن شهدت الانتخابات التمهيدية إقبالا قياسيا.

واجتمعت ستة أحزاب معارضة مجرية من مختلف الأطياف السياسية للقيام بحملة كتحالف معارض واحد في الانتخابات المقررة عام 2022، على أمل الحصول بشكل جماعي على ما يكفي من الأصوات لحرمان أوربان من فترة ولاية ثالثة على التوالي.

وتفوق ماركي زاي،49 عاما، وهو سياسي مستقل، على الديمقراطية الاشتراكية كلارا دوبريف. وأعلنت لجنة الانتخابات التمهيدية مساء الأحد أن ماركي زاي حصل على 56 % مقابل 43 لدوبريف.

وقال ماركي زاي: "لقد غيرنا اليوم المعارضة أيضًا. لا يمكن للمعارضة أن تنجح في هزيمة أوربان إلا إذا عملوا معا، مضيفا "المخرج ليس يمينا ولا يسارا بل إلى الأعلى فقط". وأعرب عن تأييده لدوبريف في أن تماسك المعارضة لا يمكن تفتيته.

وهنأت دوبريف ماركي زاي ووعدت ببذل كل ما في وسعها لدعمه في الحملة الانتخابية البرلمانية.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التمهيدية لتحديد زعيم تحالف المعارضة المجري هي الأعلى من أي وقت مضى. وقالت لجنة الانتخابات في منشور على فيسبوك مساء الأحد إن نحو 662 الفا و 16 شخصا أدلوا بأصواتهم.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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