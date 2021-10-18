محاكمة 4 أشقاء بتهمة البلطجة وترويع سكان مدينة نصر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 4 أشقاء متهمين بالبلطجة واستعراض القوة وإشهار الأسلحة في الطريق العام، بهدف فرض السيطرة وترويع المواطنين وبث الخوف في نفوس سكان أحد شوارع منطقة مدينة نصر، والتعدي على مواطن وإصابته بعاهة مستديمة.

كشف قرار الإحالة أن النيابة العامة تتهم الأشقاء الأربعة وهم " حسام.ج"، و" أشرف.ج"، و"عبد الهادى.ج"، وعبد الرحمن.ج"، بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش"، وعدد من الأسلحة البيضاء أشهروها في وجه أحد الأشخاص في الطريق العام، بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى المادى به، وكان من شأن جريمتهم بث الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر، بأن أشهروا فى وجهه أسلحة نارية، وأمطروه بوابل من الأعيرة، كما منعوا المارة والمواطنين والأهالي من إنقاذة من بين أيديهم تحت تهديد السلاح، كما أحدث المتهمين بالمجني عليه إصابات صنفها الطب الشرعي عاهة مستديمه استدعت العلاج لمدة أكثر من21 يوما في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وشهد المجني عليه، أنه بسبب خلافات الجيرة وأثناء خروجه من المنزل شاهد المتهمين يحملون الأسلحة ويستعرضون القوة عليه، وحال هروبه منهم قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة الخرطوش تجاهه وهددوا الجيران بعدم التدخل لإنقاذة، إلا أن بعض الأهالي اتصلوا بالشرطة التي حضرت وأنقذته من موت محقق.

كما أكد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أن تحرياته السرية أكدت قيام المتهمين باستخدام الأسلحة واستعراض القوة ضد المتهم، وإحداث إصابته بعاهة مستديمة.