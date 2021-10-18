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"قومي المرأة" ينظم برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية بعنوان "برنامج المرأة الأفريقية الريفية وريادة الأعمال" بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية بحضور الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس.

وتستهدف الدورة 21 فتاة وسيدة ريفية من دول (سيرليون، ونيجيريا، وزامبيا، والكونغو، وجنوب السودان، وغينيا، وبوركينافاسو، وتشاد، وكوتيڤوار، ومالاوي)، تم ترشيحهن من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، لتدريبهن على كيفية إقامة مشروعات صغيرة ليصبحن رائدات أعمال في بلدانهن، ويستمر التدريب خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الجاري.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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