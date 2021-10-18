محمد الفلاح - لم يقدم أوراق اعتماده.. السفير الفرنسي في بيلاروسيا يغادر مطرودا

الإثنين 18 أكتوبر 2021

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا، نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد بعدما طلبت منه مينسك القيام بذلك قبل الإثنين، وفق ما افادت متحدثة باسم السفارة، الأحد.



ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية الى أن تطلب مغادرة السفير.

وقالت إن وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 أكتوبر، مضيفة أن السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروسيا، الأحد.

واوضحت أنه ودع طاقم السفارة ووجه رسالة مصورة الى الشعب البيلاروسي ستبث غدا الاثنين على موقع السفارة.

وذكرت وسائل إعلام بيلاروسية ان السفير لم يقدم أبدا اوراق اعتماده الى الرئيس الكسندر لوكاشنكو.

وعلى غرار دول أخرى في الاتحاد الاوروبي، لم تعترف فرنسا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الفائت وفاز فيها لوكاشنكو بولاية سادسة، ما أدى الى تظاهرات حاشدة غير مسبوقة استمرت اشهرا عدة في الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع روسيا بقيادة فلاديمير بوتين.

وفرض الاتحاد الاوروبي سلسلة عقوبات على نظام بيلاروسيا ردا على قمع لوكاشنكو لمعارضيه.

ونجحت مينسك في احتواء التظاهرات وسجنت مئات المعارضين واغلقت عشرات وسائل الاعلام ومقار منظمات غير حكومية، فيما أجبر معارضون آخرون على اختيار المنفى.