شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوروبي: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال منسق الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الأحد إن إيران اختارت “المماطلة” بشأن العودة لمفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني.
ودعا بوريل، الإيرانيين لعدم إضاعة الوقت والعودة للمفاوضات النووية منوهاً إلى أن الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي.
ونقلت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية عن أكثر من مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن “مهمة حساسة”، للتكتل إلى إيران هذا الأسبوع فشلت في تأمين التزام من إدارة طهران المتشددة، باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المترنح.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته “إنهم “المسؤولون الإيرانيون” ليسوا مستعدين بعد للانخراط في فيينا”.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أوروبي: الوقت ينفد لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.