شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 جراء سقوط مروحية في غابة بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء سقوط مروحية في غابة بمدينة بوخن جنوبي ألمانيا في وقت مبكر أمس الأحد.

وصرح متحدث باسم الشرطة بأنه لا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان هناك شخص مفقود في هذا الحادث مشيرا إلى أن المحققين سيتعين عليهم معرفة المكان الذي انطلقت منه الطائرة وهي من طراز روبينسون آر44، وقال إنه عندئذ سترد إشارات تفيد بعدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية.

ولا تزال ملابسات الحادث غير معروفة بعد.

وأضاف المتحدث أن نطاق الحطام هائل وقال إنه يمتد لعدة مئات الأمتار في قلب الغابة، وصرح بأنه لا تتوافر بعد بيانات عن هوية القتلى.