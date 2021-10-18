شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تضع بروكسل في مسار تصادمي مع واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن أوروبا على مسار تصادمي مع الولايات المتحدة بشأن انتخابات فنزويلا.

وبحسب تحليل لـ «لوك ماكجي»، يخاطر الاتحاد الأوروبي بحليفه الأكثر أهمية الشهر المقبل، بعد أن وافق الاتحاد على إرسال فريق لمراقبة الانتخابات الإقليمية في فنزويلا، المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر.

وأردف يقول: يأتي التصويت بعد 3 سنوات فوضوية بشكل خاص في البلاد، حيث تمكن الرئيس نيكولاس مادورو من البقاء في السلطة على الرغم من انهيار الاقتصاد، ونتيجة الانتخابات المتنازع عليها في 2018 والجهود المدعومة من الولايات المتحدة لإزاحته من السلطة من خلال العقوبات الغربية المنسقة، والتي شارك فيها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: مع ذلك، في وقت سابق من هذا العام، أسقطت الكتلة اعترافها بخوان غوايدو، خصم مادورو، كرئيس شرعي، مما جعلها على خلاف مع الولايات المتحدة التي لا تزال تعترف بغوايدو.

أوروبا ومادورو

وتابع: في بعض أنحاء الولايات المتحدة، تسبب هذا في قلق من أنه بإرسال وفد إلى البلاد لأول مرة منذ عام 2006، فإن الاتحاد الأوروبي سيضفي الشرعية على عملية سيفوز بها مادورو في نهاية المطاف، وهو زعيم قوي يوصف غالبًا بأنه ديكتاتور..

ومضى يقول: كتب أندريس أوبنهايمر في صحيفة «ميامي هيرالد» الأسبوع الماضي أنه على مدار الـ 16 عامًا الماضية، رفض الاتحاد الأوروبي إرسال بعثات مراقبة الانتخابات إلى فنزويلا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه اعتبر عن حق، أن الانتخابات هناك كانت خدعة.

وأردف: خلص أوبنهايمر إلى أنه في ليلة الانتخابات، من المحتمل أن تعلن بعثة الاتحاد الأوروبي أنه لم تكن هناك مخالفات كبيرة، وسوف يعلن مادورو المنتشي أنه فاز في انتخابات نزيهة. وبعد عدة أشهر، عندما تقدم بعثة الاتحاد الأوروبي تقريرها النهائي الذي ينظر في عملية الانتخابات برمتها واستنتاج أنها لم تكن سباقا عادلا، فإن الانتخابات ستكون قد نسيت.

مخاوف حقيقية

وتابع: أكدت مصادر دبلوماسية للشبكة أن هذا ليس مجرد خوف كاتب صحفي، ولكن هناك مخاوف حقيقية للغاية من أن مادورو، مهما كانت نوايا الاتحاد الأوروبي، سيكون قادرًا على تدوير هذا لإضفاء الشرعية على قبضته على السلطة.

وتساءل الكاتب: لماذا الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بذلك ويخاطر بإثارة غضب حليفه الأكثر أهمية؟

واستطرد: أولا، تدحض مصادر بروكسل فكرة أن هذا سيعطي الانتخابات ختم موافقة من الاتحاد الأوروبي. يقولون إن موافقتهم تستند إلى حقيقة أن المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي دعا وفدًا. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل أرسلت بعد ذلك بعثة لمعرفة ما إذا كان يمكن مراقبة الانتخابات وفقًا لتوجيهات الأمم المتحدة لعام 2005، مشيرًا إلى أن الكتلة لم تعترف بالانتخابات التي أجريت في البلاد العام الماضي.

ونقل عن المسؤول، قوله: نذهب إلى هناك ليس لإضفاء الشرعية على النظام، ولكن لكي نرى ما يحدث.

وتابع: ثانيًا، يقول المسؤول إنه لا يوجد فرق في كيفية المراقبة في العراق أو بيرو أو باكستان أو مالي. إذا سألنا شركاؤنا، فسنشرح منطقنا. نحن يجب ألا نبرر أنفسنا لأي طرف.

مراقبة الانتخابات

ومضى الكاتب يقول: من المؤكد أن مجموعات مراقبة الانتخابات تعمل في كثير من الأحيان وتقدم تقارير عن انتخابات ليست حرة أو عادلة.

وأضاف: على سبيل المثال، في عام 2017، قدم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي منظمة تحظى باحترام كبير، تقريرًا لاذعا حول استفتاء في تركيا.

وأردف: مع ذلك، قد يجادل النقاد بأن السياق هنا مختلف. تركيا حليف في الناتو كانت معاييره الديمقراطية تتراجع لسنوات. كان هذا توثيقًا لهذا التراجع، وهو الأمر الذي أغضب الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفت إلى أن الأمر المختلف هو عزلة فنزويلا النسبية عن الغرب، مضيفا: يمكن القول إنه حتى إذا قدم الاتحاد الأوروبي تقريرًا شديد الأهمية، فإن مجرد مشاركته في العملية يمكن أن يستخدمها مادورو كدعاية.

بروكسل وواشنطن

ونقل عن متحدث باسم وزارة الخارجية للشبكة قوله: إن الولايات المتحدة تعتبر انتخابات الجمعية الوطنية والرئاسية المحلية الحرة والعادلة ضرورية للفنزويليين للتوصل إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمات التي تواجهها بلادهم. وفي تصريحات بالاشتراك مع الولايات المتحدة في يونيو في 25 و14 أغسطس، أوضح الاتحاد الأوروبي وكندا أنهما يشتركان في وجهات نظرنا. لمزيد من الأسئلة حول بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات المزمعة، نحيلك إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

ونبه إلى أن هذا النوع من التوترات بين بروكسل وواشنطن حتمي إلى حد ما حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تنمية نفوذه كقوة عالمية متميزة ومدافع عن القيم الغربية، بدلا من أن يكون مجرد امتداد لنفوذ الولايات المتحدة.

واختتم بقوله: مع ذلك، يجب على الكتلة أن تتذكر أنه في كل مرة تنحرف فيها عن السياسة الأمريكية، سواء كانت بشأن الصين أو روسيا أو فنزويلا، فإن ذلك سيكون ملحوظا من قبل قيادة الأمة التي لا تزال فوق كل شيء على المسرح العالمي.