شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتسلم «صعب».. والمحادثات الفنزويلية تتوقف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت الحكومة الفنزويلية حضور اجتماعات مع المعارضة في البلاد بعد أن تم تسليم أحد المقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوفد خورخي رودريجيز يوم السبت: «احتجاجا على هذا الاعتداء لن نشارك في جولة المفاوضات المقررة غدا».

وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من ظهور تقارير تفيد بتسليم جمهورية الرأس الأخضر أليكس صعب إلى الولايات المتحدة.

وكان صعب، وهو رجل أعمال يحمل الجنسية الكولومبية، اعتقل في الرأس الأخضر في يونيو من العام الماضي عندما توقفت طائرته الخاصة للتزود بالوقود بينما كانت متجهة من فنزويلا إلى إيران. وقالت الحكومة الفنزويلية إنه كان في مهمة إنسانية، وهناك مزاعم بأن صعب باع الطعام للحكومة الفنزويلية مقابل عدة ملايين من الدولارات لبرنامجها الاجتماعي المثير للجدل. وتم تسليم صعب من الرأس الأخضر إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بغسل الأموال، ونقل «أليكس صعب» جوا من الرأس الأخضر بعد ظهر السبت، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن فريقه القانوني. وقال فيمي فالانا، محامي صعب، في اتصال هاتفي مع بلومبرج من لاجوس، إن «عملية التسليم انتهت»، وأضاف: «نعتقد أن صعب سينقل إلى فلوريدا لمحاكمته».