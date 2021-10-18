شكرا لقرائتكم خبر عن كوسوفو ورقة جديدة لحملات اليمين المتطرف في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فند موقع «مودرن دبلوماسي» ما يتردد عن حدوث اتجاه هبوطي لليمين المتطرف في أوروبا مع وباء كورونا

وبحسب مقال لـ «فابيو بيغو»، أدى النجاح الذي حققه الحزب الاشتراكي الإيطالي (يسار الوسط) في الانتخابات المحلية يومي 3 و4 أكتوبر، إلى اعتقاد الصحافة بهزيمة القوى اليمينية.

وأضاف: أكد ماوريتسيو موليناري، رئيس تحرير صحيفة «لاريبابليكا»، على النتائج السيئة للأحزاب الشعبوية مثل «الرابطة» و«الخمس نجوم» الذين خسروا، في رأيه، باعتبار أن أزمة وباء كورونا غيرت أولويات المواطنين.

وتابع: يجادل موليناري بأن المواطنين الإيطاليين لم يعودوا مغرمين بالحملات المناهضة للمهاجرين وعدم التطفل أو المعادية لبطاقات المرور الخضراء الخاصة بالتطعيم ضد كورونا، التي يروج لها اليمين المتطرف، بل وضعوا ثقتهم في حكومة ماريو دراجي وصوتوا للقوى المعتدلة. وأردف: وجدت فكرة أن اليمين المتطرف تم كبحه على مستوى القارة بسبب الوباء تأكيدا في النجاح الذي حققه الحزب الديمقراطي الاجتماعي في انتخابات سبتمبر في ألمانيا.

واستطرد: تم تفسير حقيقة حصول حزب «البديل من أجل ألمانيا»، على ما يزيد قليلا على 10% من الأصوات، وخسارة 11 مقعدا برلمانيا مقارنة بالانتخابات السابقة، على أنها دليل على الاتجاه الهبوطي الذي يميز حركات اليمين المتطرف.

وأضاف: في 9 أكتوبر، بعد أيام قليلة من الانتخابات الإيطالية، احتشد أكثر من 10 آلاف شخص في روما للاحتجاج على إقرار شهادة المرور الخضراء. وأعقبت المظاهرة أعمال شغب اندلعت في أجزاء مختلفة من المدينة. داهم مئات من نشطاء اليمين المتطرف مقر CGIL، وهي نقابة عمالية يسارية تقليدية.

وتابع: تمت مقارنة الحدث بالهجوم على مبنى الكابيتول هيل بعد انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية. وقعت حادثة مماثلة سابقا في بلغراد عندما اقتحم متظاهرون يمينيون متطرفون البرلمان في 7 يوليو 2021. ووصف سياسيون من مختلف التوجهات الهجوم على مبنى CGIL بأنه عمل من أعمال الفاشية.

وبحسب الكاتب، تظهر المشاركة الواسعة في أعمال الشغب التي أعقبت المظاهرة المناهضة لشهادة المرور الخضراء في روما أن الجماعات اليمينية المتطرفة لم تفقد التوافق.

وأشار إلى أن الانتصار السهل نسبيا الذي حققه يسار الوسط في الانتخابات الأخيرة، ربما يرجع إلى خيبة أمل العديد من أنصار اليمين الذين لا يقدرون المسار المعتدل الذي تبناه سالفيني وميلوني، وبالتالي قاطعوا الاقتراع. bوأضاف: تسببت عيوب التواصل الرئيسية حول الفوائد الاجتماعية العامة ومخاطر إستراتيجيات التطعيم ضد فيروس كورونا في حدوث ارتباك وقادت الكثير من الناس إلى الاعتقاد بأن الحكومة والصحافة تهدفان إلى الحد من الحريات الديمقراطية لصالح النخب ذات التعريف الغامض. أعطى هذا للمنظمات اليمينية المتطرفة مثل «فورزا نوفا» الفرصة لتصوير نفسها على أنها منقذة للحرية والديمقراطية. ولفت إلى أن بعض الأحداث الأخيرة تظهر أن اليمين المتطرف يحاول تعزيز الروابط في المنطقة، وقد يلعب «فيوري» دورا محوريا في هذه العملية.

وأشار إلى أن زعيم «فورزا نوفا» هو رئيس تحالف المنظمات اليمينية المتطرفة عبر الوطنية من أجل السلام والحرية (APF).

وتابع: وفقا للمعلومات الواردة على موقع المنظمات على الإنترنت، من المقرر الآن عقد الاجتماع التالي في منتصف نوفمبر في الجزء الشمالي من كوسوفو لدعم مطالب القومية الصربية. وتابع: قد يرغب جزء من اليمين المتطرف القاري في المساومة على السلام في المنطقة من أجل زيادة الاستقطاب في الجدل السياسي الأوروبي.

وأضاف: من ناحية أخرى، يمكن أن يكون إدراج قضية كوسوفو في أجندة APF وسيلة لفيوري وغيره من قادة اليمين المتطرف في أوروبا الغربية لجذب المزيد من الدعم من صربيا. من ناحية أخرى، يمكن أن تمثل كوسوفو «شرق أوكرانيا الجديد» لليمين المتطرف في أوروبا، وهي منطقة محل نزاع يمكن من خلالها شن حملة مشتركة ضد الأعداء «الغربيين» و«الشرقيين».