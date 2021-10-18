دوق كامبريدج: لا شيء مستحيل للبيئة واختياراتنا ستحدد مصير كوكب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

أكد الأمير وليام دوق كامبريدج، أن تحديد مصير كوكبنا في الألف سنة القادمة سيتم عن طريق اختياراتنا، قائلًا "نحن على قيد الحياة في أكثر الأوقات أهمية في تاريخ البشرية. الإجراءات التي نختارها أو نختار عدم اتخاذها في السنوات العشر القادمة ستحدد مصير كوكب الأرض للألف القادمة".

ونقلت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الأحد، حفل "إيرث شوت" للبيئة والذي شارك فيه الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني ودوقة كامبريدج، والممثلات إيما طومسون، وإيما واتسون وديفيد أويلوو، بالإضافة إلى النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي.

وأضاف وليام "للبشرية سجل حافل في القدرة على حل ما لا يمكن حله. العديد من الإجابات موجودة بالفعل. لكننا نحتاج إلى الجميع - من جميع أجزاء المجتمع - لرفع طموحهم في إصلاح كوكبنا".

بدوره، ثمن ولي العهد البريطاني، دوره نجله وليام في الالتزام المتزايد بالبيئة والطموح الجريء لجائزة إيرث شوت، حيث يمنح دوق كامبريدج مليون جنيه استرليني لكل فائز من أول خمسة بجائزة "إيرثشوت" الافتتاحية.

وأضاف: "كعالم، نحن بحاجة إلى العمل معًا لإلهام المستقبل المستدام الذي نحتاجه بشدة، وإعادة تخيله وبناءه. على مدار العقد المقبل، مع وضع الأجيال القادمة في الاعتبار، ستساعدنا جائزة إيرث شوت ومرشحوها الملهمون. نحن الأن نبحث عن الحلول المبتكرة".

وتشمل فئات جائزة إيرث شوت تطوير مشاريع "مؤثرة ومستدامة" لمشاكل الأرض البيئية في فئات العمل المناخي، وإحياء المحيطات، ونظافة الهواء، والحياة الخالية من النفايات، واستعادة الطبيعة وحمايتها.