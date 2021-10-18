"كتائب حزب الله" العراقية: نتائج الانتخابات احتيال تستدعي محاكمة الكاظمي بالخيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

وصف الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي الشيعي أبو علي العسكري اليوم الأحد الانتخابات البرلمانية العراقية بأنها" احتيال وخداع " تستدعي محاكمة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بشأنها بتهمة الخيانة العظمى.

وقال أبو علي العسكري في تغريدة على حسابه في تويتر إن "المهزلة التي حدثت قبل أيام بعنوان الانتخابات التشريعية هي أكبر عملية احتيال وخداع للشعب العراقي".

وأضاف أن "المقاومة العراقية قالت كلمتها وبينت موقفها في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي".

ودعا العسكري إلى محاكمة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على ماقام به من أفعال وأخرها الخيانة العظمى التي ارتكبها بالتواطؤ مع الأعداء لتزوير الانتخابات ويجب العمل بأسرع وقت لإعادة حقوق الناخبين ومرشحيهم وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى ما لايحمد عقباه.

وأكد "إننا ندعم ونؤيد حق التظاهر السلمي ونوصي بحفظ مؤسسات الدولة وعدم الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وأن لا يتركوا مجالات للمخربين وعلى الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين وعدم الاعتداء على أي أحد منهم مطلقا".

وانطلقت عصر اليوم مظاهرات احتجاجية نظمها أتباع الكتل السياسية التي لم تحقق مقاعد كبيرة في الانتخابات العراقية وأبرزها منظمة بدر وكتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وتيار الحكمة الوطني والنصر وسند في مناطق متفرق ببغداد ومحافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل للمطالبة بإعادة عمليات العد والفرز يدويا لصناديق الاقتراع.

وبحسب شهود عيان، أحرق المتظاهرون الإطارات وقطع الشوارع الداخلية والخارجية.