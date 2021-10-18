محمد الفلاح - المقاومة اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية لمواجهة الحوثي

الأحد 17 أكتوبر 2021

وجه قائد المقاومة الوطنية اليمنية العميد طارق صالح، قوات ألوية حراس الجمهورية برفع مستوى الجاهزية والاستعداد الدائم لمليشيات الحوثي.



جاء ذلك خلال الزيارة التي أجرها صالح، الأحد، إلى مسرح عمليات القوات المشتركة بالساحل الغربي لمتابعة سير خطة الانتشار الجديدة وتفقد أحوال المقاتلين.

وأشاد العميد طارق صالح بصمود مديرية العبدية في محافظة مأرب، منددا بجرائم المليشيات بحق سكانها.

وقال طارق صالح إن العبدية قدمت شاهدا جديد على ضعف العدو الحوثي رغم استخدامه مختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية والحصار، بمقابل أسلحة بسيطة خاض بها أبناء العبدية معركتهم.

وأثناء تفقده المقاتلين أكد العميد طارق صالح تخطي قواته حراس الجمهورية الانتماءات على أسس منطقية، منذ اليوم الأول لتشكيلهم في بير أحمد بمحافظة عدن أوائل العام 2018.

ولفت العميد طارق صالح إلى أهمية تعزيز الإدارة الصحيحة القائمة على قيم الأخوة بين القيادات والجنود بمختلف المراتب العسكرية.

وقال: "إذا ما خلقنا هذا التكاتف ووحدة الصف ووحدة الانتماء للمقاومة وللحرس الجمهوري سننجح ونحقق الانتصارات في كل مكان".

وأشار العميد طارق صالح إلى أن العدو الحوثي لا ينتصر في أي معركة إلا بعد نجاحه في خلخلة الصفوف.

ووجه قائد المقاومة الوطنية المقاتلين برفع مستوى الجاهزية القتالية بصورة متواصلة، والبقاء على أهبة الاستعداد لأي طارئ، باعتبار أن "الجاهزية توفر الخسائر عند اندلاع المعركة، وتجعل الانتصار في متناول اليد".

وميدانيا قتل عدد من عناصر المليشيات الحوثية وجرح عدد آخر، الساعات الماضية، في مدينة الحديدة وريفها الجنوبي غربي اليمن، جراء خروقات جديدة لاتفاق ستوكهولم.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات للمليشيات التابعة لإيران في جبهة المطار وخلف معسكر الدفاع الساحلي داخل مدينة الحديدة تزامنا مع تحركات مماثلة في جبهتي كيلو 16 والصالح في الأطراف الشرقية للمدينة وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

وحققت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التماس إصابات مباشرة في أهداف ثابتة وأوكار للمليشيات عقب وصول العشرات من العناصر المتسللة إليها.

وأكد الإعلام العسكري وقوع قتلى وجرحى في صفوف المليشيات وإجبار البقية على الفرار.

وفي الريف الجنوبي للحديدة أخمدت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الدريهمي وحيس والتحيتا مصادر نيران حوثية استهدفت أعيانا مدنية، وفقا للإعلام العسكري.