شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في 10 مدارس أردنية بسبب تفشي «شيغيلا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
في تطور مفاجئ قررت وزارة التربية والتعليم في الأردن، اليوم الأحد، تعليق الدوام في 10 مدارس بمحافظتي جرش وعجلون شمالي البلاد ليوم واحد، بسبب أزمة تفشي جرثومة “شيغيلا” وإصابة الشعرات.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن المتحدث باسم التربية والتعليم، أحمد المساعفة، أن التعليق جاء نتيجة اكتشاف جرثومة شيغيلا.
وأضاف أن تعليق الدوام يعتمد على المستجدات الصحية في المدارس المعنية.
وقال إنه تم تعليق تعليق الدوام في المدارس لغايات التعقيم.
وكان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، قال في وقت سابق إن جرثومة شيغيلا تنشط في فصل الخريف، وتصيب الأطفال أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة في 10 مدارس أردنية بسبب تفشي «شيغيلا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.