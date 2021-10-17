شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر مبادرة دعم واستقرار ليبيا الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش عن تفاصيل مبادرة دعم واستقرار ليبيا التي سينطلق المؤتمر الخاص بها في العاصمة طرابلس الخميس المقبل.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مكتب الإعلام بوزارة الخارجية الليبية أمس الأحد.

وبحسب البيان، تركز المبادرة على مسارين: أولها أمني عسكري، والثاني مسار اقتصادي. وضمن المسار الأول، تسعى المبادرة إلى تعزيز وقف إطلاق النار الموقع في أغسطس من العام الماضي، وإخراج المرتزقة من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية، واحترام سيادة البلاد واستقلالها، ومنع التدخلات الخارجية السلبية. هذا بالإضافة للتأكيد على إجراء الانتخابات ودعم مسار العملية السياسية.