شكرا لقرائتكم خبر عن «FDA» تُصدر إرشادات لتقليل الصوديوم في الأطعمة المصنعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأسبوع الماضي إرشادات لصناعة الأغذية لتقليل الصوديوم في الأطعمة المصنعة والمعبأة والمجهزة.

تهدف الوكالة إلى خفض متوسط مدخول الصوديوم بنسبة 12٪ - من 3400 إلى 3000 ملليغرام في اليوم - خلال السنتين ونصف المقبلة.

تنصح إدارة الغذاء والدواء بأن يقوم الأفراد بإعداد طعامهم بأنفسهم عندما يكون ذلك ممكنًا وإضافة نكهة دون صوديوم وشراء أطعمة طازجة بدلاً من الأصناف المصنعة.