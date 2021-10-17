الارشيف / اخبار العالم

«FDA» تُصدر إرشادات لتقليل الصوديوم في الأطعمة المصنعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «FDA» تُصدر إرشادات لتقليل الصوديوم في الأطعمة المصنعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الأسبوع الماضي إرشادات لصناعة الأغذية لتقليل الصوديوم في الأطعمة المصنعة والمعبأة والمجهزة.

تهدف الوكالة إلى خفض متوسط مدخول الصوديوم بنسبة 12٪ - من 3400 إلى 3000 ملليغرام في اليوم - خلال السنتين ونصف المقبلة.

تنصح إدارة الغذاء والدواء بأن يقوم الأفراد بإعداد طعامهم بأنفسهم عندما يكون ذلك ممكنًا وإضافة نكهة دون صوديوم وشراء أطعمة طازجة بدلاً من الأصناف المصنعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا