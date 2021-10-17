السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد، مواطنيها إلى عدم السفر لعدة دول من ضمنها لبنان.



وقالت الوزارة في بيان لها: ”نظرًا للأحداث الأمنية الراهنة التي تشهدها جمهورية لبنان، وبناءً على قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 5 / 10 / 1442 هـ بمنع سفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية بما فيها لبنان فإن وزارة الخارجية تود التنبيه على جميع المواطنين الكرام باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن، وعدم السفر إلى لبنان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد“.

كما حذرت الخارجية السعودية رعاياها في لبنان من التجمعات والابتعاد عنها وعدم الاقتراب من مناطق التجمهر.