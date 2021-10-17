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سفير فرنسا في بيلاروسيا يغادر البلاد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير فرنسا في بيلاروسيا يغادر البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد، بعدما طلبت منه الحكومة القيام بذلك قبل يوم الإثنين، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة.

 

ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير.

 

وقالت إن ”وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر“، مضيفة أن ”السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروس اليوم“.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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