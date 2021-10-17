شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير فرنسا في بيلاروسيا يغادر البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

غادر سفير فرنسا في بيلاروسيا نيكولا دو بويان دو لاكوست، البلاد، بعدما طلبت منه الحكومة القيام بذلك قبل يوم الإثنين، وفق ما أفادت متحدثة باسم السفارة.



ولم توضح المتحدثة السبب الذي دفع الخارجية البيلاروسية إلى أن تطلب مغادرة السفير.

وقالت إن ”وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت أن يغادر السفير قبل 18 تشرين الأول/أكتوبر“، مضيفة أن ”السفير نيكولا دو لاكوست غادر بيلاروس اليوم“.