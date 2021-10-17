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انطلاق مناورات "المدافع الأزرق 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت، يوم الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ”المدافع الأزرق – 21“ بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، قوله إن المناورات التي تستمر على مدى 10 أيام، تهدف إلى ”تعزيز العلاقات والتعاون العسكري، ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الأمريكية“.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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