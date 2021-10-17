شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق مناورات "المدافع الأزرق 21" بين القوات البحرية السعودية والأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلقت، يوم الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط ”المدافع الأزرق – 21“ بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الغربي.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، قوله إن المناورات التي تستمر على مدى 10 أيام، تهدف إلى ”تعزيز العلاقات والتعاون العسكري، ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الأمريكية“.