الحبس عام لـ3 أشقاء اختطفوا شخص وأجبروه على توقيع إيصالين أمانة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي الريس، وعضوية كلًا من: المستشار السيد عبدالعزيز محمود، والمستشار محمد عبدالرؤوف مختار، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية كلا من: طارق عكاشة، واسماعيل عوكل، بمعاقبة 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء بالحبس المشدد عام لاختطافهم شخص وإجباره على توقيع إيصالين أمانة.

وتعود القضية رقم 3757 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 918 لسنة 2021 كلي بورسعيد، إلى يوم 22 يوليو عام 2020 بتلقي قسم شرطة الزهور بلاغًا من "أ.م.م.ط.ع" يفيد بقيام 4 أشخاص باختطافه وإجباره على توقيع إيصالين أمانة، وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة الزهور أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء وهم المدعو "محمد.ع.أ.ع"، وشقيقه المدعو "مصطفى.ع.أ.ع"، وشقيقه الثاني "معتز.ع.أ.ع"، والمدعو "مصطفى.ز.ز.م"، وذلك لخلافات سابقة بين شقيقة المجني عليه والمتهم الأول، وأن الأخير استدرجه إلى مسكن بزعم تسوية تلك الخلافات، وفور وصوله أشهر المتهمون في وجهه سلاحين أبيضين - مطواه - وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، فوقع على عدد منها، وجرى ضبط إيصالين منهم بحوزة المتهم الثالث.

وتضمن قرار المستشار وليد محمد سيد، المحامي العام لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، وجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهمة خطف المجني عليه وإجباره على توقيع إيصالين أمانة.​