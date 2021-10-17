مصرع شخص وإصابة 2 في انفجار أسطوانة أكسجين بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

لقي عامل بورشة مصرعه، وأصيب شخصين آخرين، اليوم الأحد، في انفجار أسطوانة أكسجين في قرية المنيل التابعة لمركز شرطة الستاموني.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بورد بلاغ للعميد أحمد سلامة، مأمور مركز شرطة الستاموني، من إدارة شرطة النجدة، بانفجار أسطوانة أكسجين في قرية المنيل التابعة لدائرة المركزة.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وقوة من مباحث المركز بقيادة الرائد احمد شومان رئيس مباحث مركز الستاموني، إلى مكان الحادث، وتمكنوا من السيطرة عليه وتبين مصرع عامل، وإصابة شخصين أخرين وجري نقلهما إلي مستشفى جامعة الأزهر فرع دمياط لتلقي العلاج اللازم.

وأكد شهود العيان أن الحادث نتج عنه إصابة ابراهيم البدوي صاحب الورشة ووفاة قائد السيارة التي كانت تحمل أسطوانات الأكسجين، علاوة على إصابة شخص آخر.

وأوضح الشهود أنه إحدى السيارات نصف النقل تحمل كميات من أسطوانات الأكسجين، وتتولي توزيعها على الورش الصناعية في دائرة مركز الستاموني، وأثناء سحب مساعد السائق أسطوانة من السيارة انفجرت به مما تسببت في إحداث إصابات خطيرة به وتوفي على الفور.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المتوفي إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصري النيابة العامة.

وحرر بذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة واستخراج تصريح الدفن للمتوفي.​