قفز هربًا فمات.. السجن لـ3 متهمين بقتل شاب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، الدائرة الثالثة، حضوريًا، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي الريس، وعضوية: المستشار السيد عبدالعزيز محمود، والمستشار محمد عبدالرؤوف مختار، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة، وإسماعيل عوكل، بمعاقبة 3 أشخاص بينهم طفل بالسجن 7 سنوات للمتهم ولأول، والمشدد 7 سنوات للمتهم الثاني، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم الثالث، وذلك لاتهامهم بقتل شاب إثر خلاف سابق بين أحدهم والمجني عليه.

تعود القضية رقم 778 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 77 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد، إلى يوم 22 يوليو عام 2020 بتلقي قسم شرطة الزهور بلاغًا بمصرع المجني عليه "م.ع.س" نتيجة سقوطه من نافذة عقار في نطاق الحي، وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة الزهور أنه على إثر خلافات سابقة بين المتوفي والمتهمين الثلاث اتفقوا على الانتقام منه، فأعدوا لذلك أسلحة بيضاء ودراجة بخارية مملوكة لهم، وتوجهوا إليه قاصدين إزهاق روحه، وما إن شاهدوه حتى قاموا بالعدو خلفه فحاول الفرار منهم بالاختباء في العقار إلا أنهم تتبعوه إلى أعلى العقار مشهرين أسلحتهم البيضاء، وعندما حاول الفرار من نافذة بالعقار سقط من أعلى ونتج عن ذلك وفاته.

وتضمن قرار المستشار نبيل أبو زينه، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، الخاص بإحالة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد، بأنه بعد الاطلاع على الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، وجهت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة قتل المجني عليه مع سبق الاصرار والترصد، وأنهم أعدوا لذلك أسلحة بيضاء، وذلك بسبب خلاف سابق نشأ بين المتهم الأول - الطفل - والمجني عليه.​