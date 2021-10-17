بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي ارتكاب الحوثيين جرائم كبيرة وشنيعة في مديرية العبدية، وقيامهم بإخراج المصابين... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 11 ربيع الأول 1443 هـ 11 ربيع الأول 1443 هـ

بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اليوم المستشفى الذي كان يعالج فيه في كاليفورنيا بعد قضائه خمسة لأيام نتيجة إصابته بالتهاب.... لوس أنجلوس : أ ف ب لوس أنجلوس : أ ف ب 11 ربيع الأول 1443 هـ 11 ربيع الأول 1443 هـ

ماكرون يتقدم على لوبان أظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد «إيفوب» لمصلحة صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، تقدُم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة التي... باريس: الوكالات باريس: الوكالات 11 ربيع الأول 1443 هـ 11 ربيع الأول 1443 هـ

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