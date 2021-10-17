بيلاروسيا تطرد سفير فرنسا

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الحوثي يخطف ويعذب جرحى العبدية
أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي ارتكاب الحوثيين جرائم كبيرة وشنيعة في مديرية العبدية، وقيامهم بإخراج المصابين...
بيل كلينتون يغادر المستشفى بعد التهاب في الدم
غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون اليوم المستشفى الذي كان يعالج فيه في كاليفورنيا بعد قضائه خمسة لأيام نتيجة إصابته بالتهاب....
ماكرون يتقدم على لوبان
أظهرت نتائج استطلاع، أجراه معهد «إيفوب» لمصلحة صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، تقدُم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الفترة التي...
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