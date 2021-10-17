مصرع أكثر من 165 مقاتلا حوثيا في غارات تحالف دعم الشرعية في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 21 دقيقة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه شن خلال اليوم الأخير أكثر من 40 غارة على مواقع جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في مديرية العبدية بمحافظة مأرب وسط اليمن.

وذكر التحالف اليوم الأحد، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أنه نفذ خلال الساعات الـ24 الماضية 41 عملية لاستهداف آليات وقوات للحوثيين في العبدية والقرى المحيطة.

وحسب بيان التحالف، خسر الحوثيون جراء هذه الضربات 10 آليات عسكرية وأكثر من 165 مقاتلا.

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن مواصلة “ممارسة عملياتهم الإرهابية ضد المدنيين ومنع وصول المساعدات الطبية إلى المرضى في العبدية”.

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان الحوثيين في وقت سابق من اليوم عن سيطرتهم على عدد من المديريات في محافظتي مأرب وشبوة، منها العبدية.