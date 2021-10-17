في الهند.. فيضانات وانزلاقات أرضية تودي بحياة 25 شخصاً حتى الآن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 38 دقيقة

أودت فيضانات وانزلاقات أرضية تسببت بها أمطار غزيرة، بحياة 25 شخصاً على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما واصل رجال الانقاذ البحث عن ناجين، وعمل الجيش الهندي على نقل إمدادات الطوارئ.

وعزلت الأمطار التي اشتدت في وقت متأخر الجمعة، أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية، كما ارتفع منسوب المياه في أنهر الولاية التي فاضت وغمرت الأراضي والطرق المحيطة بها.

وعثر على 14 أخرى في منطقة كوتايام، بعد الانزلاقات والسيول التي تعرضت لها هذه المناطق.

فيما لقي 11 شخصاً على الأقل حتفهم في ولاية كيرالا جنوب الهند، يومي السبت والأحد.

وذكرت صحيفة “إنديا توداي” الهندية أنّ الفيضانات تسبّبت في تدمير 3 منازل وعدة جسور في جنوب كيرالا ووسطها، ما خلّف 11 قتيلاً وتسبّب في فقدان آخرين.

وأوضحت الصحيفة أن مدينتي كوتايام وإيدوكي كانتا أكثر المناطق تضرراً من أمطار غزيرة تُعدُ من الأشد في الولاية في السنوات الأخيرة.

هذا وقال المسؤولون المحليون إنّ “نهري ميناكال ومانيمالا يفيضان،وقد ارتفع منسوب مياههما أكثر من 40 قدماً”.