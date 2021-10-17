بعد الفشل الانتخابي.. ميليشيا حزب الله في العراق تهدد بأمور “لا يحمد عقباها”!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 59 دقيقة

هددت ميليشيات حزب الله في العراقي في حال عدم إلغاء نتائج الانتخابات بأنّ الأمور قد تذهب “لما لا يحمد عقباه”، على حدّ تعبيرها.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلامية بأنّ ميليشيا حزب الله العراقي بدأت بالتحريض على رئيس الوزراء العراقي الكاظمي وتتّهمه بـ “التواطؤ” لـ “تزوير” الانتخابات.

وفي معرض تصعيدها ضدّ الكاظمي، طالبت الميليشيات العراقية الموالية لإيران بمحاكمته بتهمة “الخيانة العظمى”.

وأضافت، وسائل الإعلام بأنّ ميليشيات “حزب الله” العراقي، بدأت بممارسة ضغوطاتٍ على الأجهزة الأمنيّة لتأمين تظاهراتٍ ضدّ نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين الهنداوي كان قد أعلن أمس السبت، عن اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الأربعاء 13 أكتوبر، عن إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني.

وقال الهنداوي إن “نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة للإلكتروني”.

وتجاوز مجموع المصوتين في الانتخابات العراقية تسعة ملايين، فيما اعترضت عدة كتل على تحقيق “نتائج غير متوقعة” في الانتخابات، منخفضة كثيرا عن مكاسبها الانتخابية في الانتخابات السابقة.

وأشادت جهات رقابية دولية مثل بعثة الاتحاد الأوروبي، وبعثة الأمم المتحدة، وبعثة الجامعة العربية بالعملية الانتخابية التي جرت في العراق في ظل أجواء آمنة نسبيا.