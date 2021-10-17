الأزهر تعيد فتح باب التحويل والتقديم للمتخلفين للطلاب المستجدين للقبول بالجامعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت جامعة الأزهر، إعادة فتح باب تعديل الترشيح، وتسجيل الرغبات للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل في المراحل السابقة، حتى الثلاثاء المقبل.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان لها، أن هذه الإجراءات تكون من خلال عدة خطوات تتضمن دخول الطالب على الرابط الآتي:

www.azu.edu.eg/azharsr

ويختار:

1- تحويلات الطلاب.

2- رابط دفع مصاريف التحويل.

3- إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار الخدمة تحويلات تنسيق.

4- الضغط على فوري والحصول على الكود المرجعي للدفع.

5- يتوجه الطالب لفوري للدفع بالرقم القومي والكود المرجعي.

6- يدخل الطالب على الرابط:

www.azu.edu.eg/azharsr برقم الجلوس وكود التنسيق لشاشة تسجيل الدخول لموقع التحويلات لإتمام عملية التحويل أو التقدم لمن تخلف عن التقديم.

وأوضحت أن هذه الإجراءات بدأت اليوم الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل، علمًا بأن هذه آخر فرصة أمام الطلاب.