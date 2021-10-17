بعد شكاوى عبر "فيسبوك".. سد فتحة أعلى كوبري بني مزار في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

وجّه محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأحد، رئيس مركز ومدينة بني مزار، بإجراء أعمال الصيانة والإصلاح الفوري لأحد الأجزاء من فرع محور بني مزار على ترعة الإبراهيمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمحافظة.

جاء إجراء المحافظ، استجابة لاستغاثة بعض أهالي مركز بني مزار، والتي رصدتها منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قال المحافظ، في تصريحات صحفية، إن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقًا للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها.​