14 توصية بالمؤتمر العلمي الأول لقطاع البيئة لـ"طب المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أصدر المؤتمر العلمي الأول لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية الطب بجامعة المنيا، بالتعاون مع قسم الباطنة العامة تحت عنوان "البيئة كيف نرعاها ونداوي مرضاها"، 14 توصية، اليوم الأحد.

وتمثلت التوصيات ال14 في حماية البيئة من تقلص الرقعة الخضراء، والحد من استخدام الوقود المحترق، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة، والحد من الضوضاء المحيطة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المخاطر البيئية وعواملها المحددة لحدوث أمراض القلب والكلى، و التأكيد على ضرورة الامتناع عن التدخين المؤذي للشخص ولمن حوله وضرورة التشديد على تنفيذ التشريعات التي تحظر التدخين في المناطق المغلقة لتقليل آثاره الملوثة للبيئة، وعدم الافراط في الطعام والاكتفاء بالقدر المسموح به.

وتضمنت التوصيات أيضا، مكافحة التلوث السمعي والبصري والتوسع في التشجير لما له من أثر بالغ في تقليل الضوضاء والحفاظ علي البيئة آمنة ونظيفة، والكشف المبكر عن الأمراض الغير سارية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وضرورة ممارسة الرياضة بصفة يومية في الصباح الباكر مما له أثر إيجابي علي صحة القلب والأوعية الدموية والكلى وجميع أعضاء الجسم، والنوم لفترات كافية لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً، وشرب المياه النقية والسوائل بكميات كبيرة وكذلك تناول الخضراوات الطازجة، والامتناع عن تناول أي عقار إلا بإشراف طبي من طبيب متخصص، وضرورة الالتزام لكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى بين المواطنين.