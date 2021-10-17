رئيس وزراء اليمن يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص هاتفيا مستجدات الأوضاع

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، في ضوء التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي، وما ترتكبه من جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في العبدية بمأرب، وما يمثله ذلك من تهديد لعملية السلام ونسف الجهود الأممية والدولية المبذولة من أجل الحل السياسي.

واستعرض الجانبان - خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - الدعم الأمريكي للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها والمضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، والدور المعول عليها في حشد التمويلات الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة الشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني بالدعم الأمريكي الثابت والمساند للحكومة والشرعية والشعب اليمني، وموقفها الواضح والرافض لتصعيد مليشيا الحوثي وجرائمها الإنسانية ضد المدنيين والنازحين في مأرب، وكذا الاستهداف المتكرر للأعيان المدنية السعودية.. مؤكدا أن هذا التصعيد مؤشر على إصرار مليشيا الحوثي في رفض كل توجهات السلام وتحدي الإرادة الشعبية والدولية، تنفيذا لأجندة ايران التخريبية في اليمن والمنطقة.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، للجهود التي يبذلها المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ومواقفه الواضحة تجاه الدور الإيراني التخريبي في دعم مليشيا الحوثي ووقوفها خلف رفض أي حلول سياسية وعرقلة الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام.. مثمنا دور تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مساعدة الشعب اليمني على إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

واستعرض رئيس الوزراء ما تقوم به الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن من جهود للتعامل مع التحديات المختلفة خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وخطط التعامل مع تراجع أسعار صرف العملة الوطنية، وما يمكن أن يقوم به الأشقاء والأصدقاء من دعم لهذه الجهود.. معربا عن تطلعه للحصول على دعم دولي عاجل لمساعدة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، وتنفيذ الإصلاحات في الجوانب المختلفة بما ينعكس على حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

من جانبه، جدد المبعوث الأمريكي إلى اليمن، دعم بلاده لعمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وإجراءاتها الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين، وكذا الجهود الأممية المبذولة لإحلال السلام في اليمن.. مشددا على ضرورة توقف مليشيا الحوثي عن هجومها العسكري على محافظة مأرب، والذي قال إنه يتعارض مع جهود إحلال السلام.

وأدان الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة.